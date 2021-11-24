  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz." ifadesini kullandı.

"Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' dedi...
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı
Ekonomi

İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay