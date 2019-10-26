Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe kongresinde

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.

Divan Kuruluna kongre üyeliğinde 25. yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu

Kongre üyeliğinde 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüksek divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımının ardından konuşma yapan Küçük, "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. Elinizde paketle gelmediniz ama niyetiniz dolu, gönlünüz dolu geldiniz" dedi.