0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe kongresinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Fenerbahçe Divan Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor...

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe kongresinde

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.

Divan Kuruluna kongre üyeliğinde 25. yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu

Kongre üyeliğinde 25 yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüksek divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımının ardından konuşma yapan Küçük, "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. Elinizde paketle gelmediniz ama niyetiniz dolu, gönlünüz dolu geldiniz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:23
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Yüksek Divan Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    3. Norveç'te terör örgütü PKK..
    4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    17. Türk sularında yeni canlı türleri..
    18. Mustafa Destici’den önemli..
    19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    26. Fatih Erbakan gündem oldu!
    27. Bebek anne karnında ağlar mı?
    28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor