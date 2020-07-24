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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bir kafede oturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:02:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bir kafede oturdu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaretinin ardından Fatih'te bir kafede oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Türbe ziyareti sonrası Erdoğan ve Bahçeli, Fatih'teki bir kafede oturdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Daha sonra Devlet Bahçeli'yi uğurlayan Erdoğan, bir süre daha kafede kalarak vatandaşlarda sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.


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