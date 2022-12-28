Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan "EYT'de yaş sınırı olmayacak. Toplamda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'ye ilişkin alınan kararları açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
EYT düzenlemesinin müjdesiyle karşınızdayız. Her kesimin beklentisini çözdük. Uzun bir çalışmanın ardından düzenleme nihai halini aldı.
Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.
Prensip olarak 20-25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı yıldan çok daha fazla yıl maaş alması sürdürülebilir değil.
Ülkemizde emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini, yaşı tamamlamak gerekiyor.
Yaptığımız düzenleme sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.
EYT'de yaş sınırı olmayacak
EYT'de yaş sınırı olmayacak. Toplamda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.
İşverene KGF destekli bir kredi paketi imkanı sağlanacak.
Ayrıntılar geliyor...
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