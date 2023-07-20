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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-07-20 18:05:00 - 2023-07-20 18:11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreni sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreni için geldiği KKTC’deki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, açılış töreni sonrası KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü. Toplantı sonrası Türkiye ve KKTC arasında çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.

Görüşme sonrasında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak olan Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmasının ardından KKTC programını tamamlayacak.


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