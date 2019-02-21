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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış konusuna değinerek, "Bu iş 31 Mart’a kadar düzeldi, düzeldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış konusuna değinerek, "Bu iş 31 Mart’a kadar düzeldi, düzeldi. Zaten yarı yarıya düştü. 31 Mart’tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız" dedi.


31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Denizli’ye son 16 yıl içerisinde 34. ziyaretini gerçekleştirdi. Kente en son 15 Aralık 2018’de gelen Erdoğan, bugün bir kez daha Denizlilerle buluştu. Erdoğan’a mitingde bazı bakanlar ve milletvekilleri ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti.


Erdoğan, konuşmasında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için belediyeler aracılığıyla kurulan tanzim satışlarına değindi. Satışların, seçim sonrasında da fiyatların düşmemesi halinde devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat yükselişi ile ilgili 31 Mart’a kadar süre vererek, "Güçlüyüz artık ve ayağımız yere sağlam basıyor. Tezgahlar kuruyorlar o tezgahları bozduk ve bozmaya da devam ediyoruz. İşte geçenlerde ne yaptılar? Şöyle bir patlıcan ve sivri biber sohbeti yaptılar. Patates, soğan sohbeti yaptılar. Ne oldu? Dedik ki ‘böyle giderse bu oyunu da bozarız.’ Tanzim satışlarını kurduk mu, başlattık mı? Bu iş 31 Mart’a kadar düzeldi, düzeldi. Zaten yarı yarıya düştü. 31 Mart’tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini de arttıracağız. Çünkü bizim derdimiz ne biliyor musunuz? Vatandaşımıza en uygun fiyatlarla ürünü getirebilmek. Çünkü biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Vatandaşını sömürenlerle beraber olamayız. Eğer kim bunu piyasa ekonomi diyorsa bunu gelip benim külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi ve özel sektörden gelmiş birisiyim neyin ne olduğunu biliyorum. Kimse kusura bakmasın. Vatandaşın emanetini ihanet ettirmeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:06
  1. doğa

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