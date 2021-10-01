Cumhurbaşkanı Erdoğan: En güzel 2023 hediyesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 76 günlük aranın ardından yeni yasama yılı mesaisine başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış oturumunda milletvekillerine hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklardaki varlığımızın sürmesi için emek veren şehitlerimizi, gazilerimi rahmetle anıyorum. Meclis'imiz iki defa gazilik ünvanı ile müşerref olmuştur. 15 Temmuz'da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden daha yoğun geçen yasama yıllarında ülkelerine hizmet eden vekillerimizin gayretleri hürmetle tarihe kaydedilmitir.

"En güzel 2023 hediyesi"

Milletimiz şunu artık çok iyi biliyor; TBMM'nin ışıkları açık ise, milletvekilleri çalışıyor ise Allah'ın izni ile bu milletin sırtı yere gelmez. Son yıllarda üretkenliği daha da artan Meclisimizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu için elinden geleni yapacağından şüphe duymuyorum. Yeni anayasanın başarı ile hayata geçirileceğini umut ediyorum. Partiler anayasa tekliflerini kamuoyu ile paylaşmalı. Yeni anayasa milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Önümüzdeki haftalarda inşallah Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile yeniden bir araya geleceğiz. Karabağ savaşı ve sonrasında yaşananlar bizim için bir turnusol kağıdı olmuştur.

Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm yolunda attığı adımlara destek olduk.

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Önümüzdeki haftalarda inşallah Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile yeniden bir araya geleceğiz. Karabağ savaşı ve sonrasında yaşananlar bizim için bir turnusol kağıdı olmuştur.

Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm yolunda attığı adımlara destek olduk. Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok konuda adım attık, atmaya da devam edeceğiz.

New York'ta açılışını yaptığımız Türkevi tüm dost ve kardeşlerimize de hizmet verecektir.

Türkiye'nin bölgeye olan bağını koparmaya çalışmak kimsenin haddi de, hakkı da değildir.

Suriye krizi karşısında uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük.

Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulmuyor. Hiç kimsenin mutlak bir güvenlik ve refah fanusu içinde yaşamadığı, herkesin bu dünyanın bir parçası olduğu zamanla daha iyi anlaşılacaktır.

Hiçbirimiz için başka bir Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka vatan yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok. Parçalanarak güçlenemeyiz. Husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz.

'Kürt sorunu' mesajı

Adına 'kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük.

"Türkiye şişirilen balonu patlatmıştır"

DEAŞ bahanesi ile bölgenin altını üstüne getirenlerin hiçbiri de bu örgüt ile fiilen mücadele etmemiştir. Sadece Türkiye DEAŞ denen karanlık örgüt ile sahada karşı karşıya gelmiş, şişirilen balonu patlatmıştır.

Merkez Bankası rezervi

Ekonominin sorumluluğu da bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz 122 milyar dolara ulaştı. Arz talep dengesinin bozulduğu, enflasyon tehdidinin küresel çapta arttığı belirsizliklerin çoğaldığı bir dönemdeyiz. IMG, dünya bankası ciddi bir yönetim krizi içinde.

Türkiye bu zorlu dönemde güçlü kalmayı başaran hatta gücünü arıtran az sayıdaki ülkelerden biridir.

Sağlık alanında vatandaşlarımı için gereken her hizmet gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sunulmuştur.

Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere destek verdik. Bundan sonra da ihtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya, gereken destekleri sağlamaya devam edeceğiz.