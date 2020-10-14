Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir, oyalama değil, bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine vermektir."