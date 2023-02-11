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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Üniversiteler online eğitime geçecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Üniversiteler online eğitime geçecek

Diyarbakır'da depremzede vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Üniversitelerimiz yaz tatiline kadar kapalı. Uzaktan eğitim olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 15:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Üniversiteler online eğitime geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Üniversitelerimiz yaz tatiline kadar kapalı. Uzaktan eğitim olacak."

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