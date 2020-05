Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyadan bu hastalığın kökü kazınmadığı sürece teyakkuzda olmamız şarttır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ve kalabalıklardan uzak durmaya uygun yaşamak durumundayız. Türkiye olarak hastalığı tamamen bitirsek bile dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuzda olmamız şarttır” dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantının başında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona virüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz. Pek çok ülkenin çaresiz kaldığı dönemde Türkiye sağlık alt yapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışıma göstermiştir. Aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantısında gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları önümüzdeki tabloya uygun şekilde atıyoruz. Kimi işletmelerin açılmasına ilişkin uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde arzu etmedik sahnelere rastlasak ta genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek işini başına geçerek alışverişini yaptığını gördük. Daha önce 7 ilimizde kaldırdığımız şehirler arası giriş çıkış yasağını 9 ilimiz için daha kaldırdık. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar attık. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs için 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirdik. Her fırsatta altını çizdiğim gibi; uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma riayetine uygun yaşamak durumundayız. Türkiye olarak hastalığı tamamen bitirsek bile dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuzda olmamız şarttır. Halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız” dedi.

Pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışan karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur ittifakı ve AK parti olarak görevimizdir. Meydanı sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar müvzenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Her yalanı her çarptırmayı anında cevaplamanın yanında kendi davamızı vizyonumuzu sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz. Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Sınır ötesi Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi bıkmadan usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Salgın sonrası sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler de değil zihinler de yeninden yapılaşma sürecine girecektir. Bu sürecin ülkemize de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK parti olarak kendimizi ve ülkemizdeki bu yeni döneme sür’atle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı olarak çıkmalıyız” diye konuştu.