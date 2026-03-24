Gündem 5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak tahliye edildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iftirasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Neye imza attığını bilmeyen öğrenciler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu belirtilen okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Ramazan hocanın hakaret etmediği, okulda görevli ADD üyelerinin kumpas kurduğu ortaya çıkmıştı. Şikayetçi olan öğrencilerden birinin imza attığı kağıtta ne yazdığını bilmediğini söylediği ve şikayetini geri çektiği öğrenilmişti.

GECMIS OLSUN.

Bay b

Bu öğretmene kumpas kuranlar cezalandırılsın
