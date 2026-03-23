Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Yapımcı Erol Köse, öğle saatlerinde Sarıyer'de oturduğu evin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y., Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

EVİNDE NOT BULUNDU

Erol Köse’nin ölümü şüpheli bulundu. Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda Köse'nin ölüm sebebi belli olacak.

Olay yerine giden polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın'" yazdığı öğrenildi.

TÜM HAKLARINI 1 HAFTA ÖNCE KIZINA DEVRETMİŞ

Köse’nin dostu şarkıcı Yaşar İpek, olay yerinde açıklamalarda bulundu. İpek "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" dedi.