  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Akın Gürlek'e kumpas soruşturması: Tapu memuru gözaltında Çinli uzmandan ürkütücü tahmin! Bu defa rüşvet değil ama Euro’ya tatlıyı sevdirdik! Baklava kutusu yerine Çikolata çantasına Eğitim-Bir-Sen’den Ramazan Hoca hakkında açıklama geldi! “Kumpasçı üyeniz deşifre oldu” 'Trump’ın 21 günlük geri sayımı başladı!' Türkiye güne operasyonla uyandı! Gözaltılar var Akaryakıta savaş zammı! ABD'li askerler isyan etti! 'İsrail için ölmek istemiyoruz' Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor! İran'da casus avı! 500 kişi gözaltına alındı!
Eminanç Kardeşler çetesi çökertildi
Eminanç Kardeşler çetesi çökertildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Şüphelilerin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladığı, "korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda işyerine silahlı saldırı" gerçekleştirdiği ve "silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat" sağladığı belirlendi

İstanbul'da jandarma ekiplerince Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, örgüt elebaşılığını B.E. ve F. E.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, suç örgütü üyesi şüphelilerin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladığını, "korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda işyerine silahlı saldırı" gerçekleştirdiğini ve "silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat" sağladığını belirledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda nakit para, dijital materyal, tabanca fişeği ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Söz konusu operasyonun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026'yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz" yönündeki açıklamaları kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 74'ünün tutuklandığı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Ekrem ve çetesi hakim önünde
Ekrem ve çetesi hakim önünde

Gündem

Ekrem ve çetesi hakim önünde

İlaç komisyonu çetesine reçeteyi polis kesti
İlaç komisyonu çetesine reçeteyi polis kesti

Gündem

İlaç komisyonu çetesine reçeteyi polis kesti

81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı
81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı

Yerel

81 yıl hapis cezası var Çete kurup 105 milyonluk vurgun yaptı

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti

Gündem

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23