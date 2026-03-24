Mazotun kokusunu aldı koşa koşa geldi! İlkeleri unutan Tarhan'dan CHP'ye mazot bahaneli 'U' dönüşü

Cem Kaya

Siyaset sahnesinde umduğunu bulamayan ve kurduğu partisi tabeladan öteye geçemeyen Emine Ülker Tarhan, mazot 80 lira olunca kapağı yeniden CHP'ye attı. Yıllar önce zehir zemberek açıklamalarla terk ettiği CHP'ye "Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim" diyerek dönen Tarhan, siyasi omurgasızlığın kitabını yeniden yazdı.

Orta Doğu’da tırmanan savaşın petrol fiyatlarını vurmasını bahane eden Emine Ülker Tarhan, bir zamanlar yerden yere vurduğu CHP’nin kapısında yeniden belirdi. Vaktiyle "ilkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifa eden ve Süheyl Batum’un ihraç edildiği dönemde Kılıçdaroğlu’na "Bu ihracı MİT mi istedi?" diye hesap sorarak partiyi karanlık odakların operasyon sahası olarak niteleyen Tarhan, tüm o sert çıkışlarını bir kenara bıraktı.

 

"Mazot 80 lira olmuş" diyerek yaptığı bu kıvrak manevra, siyasi kariyerini akaryakıt pompasına endekslediğini gözler önüne serdi. Geçmişte CHP’yi vesayet odaklarının oyuncağı olmakla suçlayan ancak bugün koltuk sevdası uğruna eski mahallesine sığınan Tarhan, CHP içindeki klik savaşlarının ve tutarsızlığın yeni sembolü oldu. Siyaset mezarlığından çıkıp ekonomik krizi fırsat bilerek geri dönen bu zihniyet, milletin feraseti karşısında bir kez daha hüsrana uğramaya mahkumdur.

 

Numan

Mazot 80 lira olmuş. Sen kaç lira oldun da geri döndün?
