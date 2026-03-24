  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
Ekonomi

Altında tarihi çöküş! Piyasalar sarsıldı, altın yerine o tercih ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altında tarihi çöküş! Piyasalar sarsıldı, altın yerine o tercih ediliyor

ABD-İran gerilimiyle yükselen enerji fiyatları, altın piyasasında deprem etkisi yarattı. Ons altın bir günde 900 dolar düşerek son 40 yılın en sert kaybını yaşarken, yatırımcılar hızla dolara yöneldi.

Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, ABD ile İran arasındaki gerilim finansal dengeleri altüst etti. Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler enerji fiyatlarını hızla yukarı taşırken, bu yükselişin en sert yansıması altın piyasasında görüldü. Uzun süredir “güvenli liman” olarak görülen altın, yatırımcısına tarihi bir şok yaşattı.

Bayram sonrası ilk işlem gününde altın ve gümüşte sert satış dalgası etkili oldu. Ons altın, 5 bin dolar seviyesinden 4 bin dolara kadar gerileyerek bir günde 900 doların üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş, 1983’ten bu yana görülen en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Brent petrol fiyatları ise 110 dolar seviyesine kadar yükselerek enerji piyasasındaki baskıyı gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre altındaki bu sert düşüşün arkasında, yükselen enerji maliyetleri ve küresel likidite hareketleri bulunuyor. Enerji fiyatlarındaki artış, ülkeleri döviz talebini artırmaya iterken, yatırımcıların da hızla dolara yönelmesine neden oldu. Bu gelişme, altın ve gümüşteki satış baskısını daha da derinleştirdi.

Dolar cephesinde ise tam tersi bir tablo yaşandı. Savaş geriliminin etkisiyle yükselişe geçen dolar, son günlerde yatırımcısına kazandıran en güçlü araçlardan biri haline geldi. Şubat sonundan bu yana istikrarlı bir artış gösteren doların, küresel belirsizlik sürdükçe gücünü koruması bekleniyor.

Ekonomistler, piyasalardaki bu sert dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğine dikkat çekerken, yatırımcılara temkinli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor. Altında yaşanan bu tarihi düşüş, küresel piyasalarda dengelerin ne kadar hızlı değişebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23