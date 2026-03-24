Kırıkkale’de korkunç ölüm! 10 metreden düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Ozan Turhan, yaklaşık 10 metre yükseklikte yürüttüğü çatı montaj çalışması sırasında dengesini kaybetti. Beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.