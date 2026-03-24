Allah’tan bir işaret istedi! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medyada Tuğba Camcı isimli bir kadının paylaştığı video büyük ilgi gördü. Bulutlu bir havada mezarlığın yanından geçen kadının “Allah’ım beni seviyorsan ve yaptığım işlerden memnunsan bana bir işaret gönderir misin?” dileğinin hemen ardından şimşek çaktı.

DUAMA ŞAHİTLİK ETTİM

Büyük bir gürültüyle gök gürlemesinin ardından göz yaşlarını tutamayan kadın “Üzerime çıkan şimşeği gördünüz mü? Bu duama, burada şahitlik ettiğime inanamıyorum. Elhamdülillah” dedi.

Yakın bir zamanda birinin böyle bir videosunu izlediğini ve ‘Allah’ın benim de böyle bir anım olabilir mi’ dediğini de belirten kadın “Oldu işte. Çok şükür” sözleriyle minnetini belli etti.