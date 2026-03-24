Alkollü caniye kurban giden Yaren'den yürek yakan son mesaj!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Alkollü caniye kurban giden Yaren'den yürek yakan son mesaj!

Kayseri'de alkolün pençesindeki bir magandanın sebep olduğu kaza gencecik bir tıp öğrencisini hayattan kopardı. Beyin cerrahı olma hayalleri kuran Yaren Mercan'dan geriye babasına gönderdiği Babam sağ olsun mesajı kaldı.

Kaza, 19 Mart’ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN' Diğer yandan Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği öğrenildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ Öte yandan Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği öğrenildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi. (DHA)

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartl..
Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'de neler oluyor? Füze saldırısı düzenlendi

Suriye, Haseke’deki askeri üsse füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Ta..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah, kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusuna ve askeri noktalarına saldırı düzenlendi.
Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni
Gündem

Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni

Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi vefat etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Yapılan incel..
Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savaş durumundaki İran’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinin karargahına düzenlediği balistik füzeli saldırıda 6 kişi ..
Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!
Gündem

Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteci Uğur Mumcu’nun suikastının beş MOSSAD ajanı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Konuya i..
