Bahçeli'nin kırmızı yakut yüzüğünde dikkat çeken mesaj: Allah’ım…
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında taktığı yüzük dikkatleri çekti. Yan yüzeyinde Yüce Allah’ın En-Nafi esması bulunan kırmızı yakut yüzükte yer alan duada “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” yazısı ile rozetindeki Anadolu Türk sanatını yansıtan motifler dikkat çekti.
Yüzüğün yan yüzeylerinde ise Allah’ın isimlerinden biri olan “En-Nâfi”nin işlenmesi dikkat çekti. En-Nâfi, “Dilediği mahlûka hayırlı ve faydalı olanı nasip eden” anlama geliyor.
Rozette de benzer bir tasarım anlayışı öne çıktı. Rozetin merkezinde yine “En-Nâfi” ismi yer alırken, çevresinde “Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım” ifadesi kullanıldı.
Kırmızı zemin üzerine hat sanatıyla işlenen yazılar, rozetin etrafındaki geleneksel motifler ve taş detaylarıyla birlikte bütünlük oluşturdu.
Aksesuarlarda ayrıca Anadolu Türk sanatını yansıtan motifler, Selçuklu esintili geometrik unsurlar ve yakut taşlar kullanıldı.
Bahçeli’nin yüzük ve rozetinde yer verilen sözün, Hazreti Peygamber’in bir hadis-i şerifinden ilhamla tasarıma taşındığı ifade edildi.