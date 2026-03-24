  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
Sağlık

Çarpıcı araştırma ortaya çıktı: Demans riskini yarı yarıya düşüren besin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çarpıcı araştırma ortaya çıktı: Demans riskini yarı yarıya düşüren besin

İsveç’te yapılan araştırma, “Alzheimer geni” olarak bilinen APOE4 varyantını taşıyan kişilerde düzenli et tüketiminin demans riskini yüzde 45’e kadar azaltabileceğini ortaya koydu.

Stockholm Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 60 yaş ve üzerindeki bilişsel açıdan sağlıklı ve yüzde 25'i APOE4 varyantını taşıyan yaklaşık 2 bin İsveçli yetişkin 15 yıl boyunca izlendi.

Alzheimer hastalığının en yaygın demans türü olduğu ve vakaların yüzde 90'ından fazlasının APOE4 geniyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Araştırmada, söz konusu APOE4 gen varyantını taşıyan ve düzenli et tüketen kişilerde, daha az ya da hiç et tüketmeyenlere kıyasla demans geliştirme riskinin neredeyse yarı yarıya düştüğü saptandı.

Ayrıca, APOE4 taşıyıcılarında yüksek et tüketiminin hem zamanla daha iyi bilişsel performansla hem de düşük demans riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.

Öte yandan, işlenmemiş kırmızı et ile tavuk eti arasında bilişsel etki bakımından anlamlı bir fark bulunmadığına işaret edilen araştırmada, işlenmiş et ürünlerinin ise APOE4 varyantından bağımsız olarak demans riskini artırdığına dikkati çekildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23