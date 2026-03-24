İftira Özgür Özel'den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

Özgür Özel ve Murat Emir'in bir iftirası daha ellerinde patladı. Mahkeme, Özel ve Emir’i 150'şer bin TL tazminata mahkum etti. Adalet Bakanı Gürlek, Emir'den tahsil olunan tutarı AFAD'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı iftira ve hakaret davasını kazandı.

Bakan Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açılmış; İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti. Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bakan Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.

EMİR, TAZMİNATI PARTİYE ÖDETTİ!

CHP'li Emir'in kendi iddiaları nedeniyle oluşan tazminatı partiye ödetmesi dikkat çekerken, Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarını AFAD'a bağışladığı öğrenildi.

EMİR'İN ÖDEMESİNİ CHP GENEL MERKEZ YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ödeme yapmayarak istinaf kararının beklenmesini talep etti. Grup Başkanvekili Emir’in tazminatı parti üzerinden ödemesi, Genel Başkanın ise ödemeyi ertelemesi soru işaretlerine yol açtı.

CHP KASASINDA İFTİRA ATMAYA DEVAM

CHP'li yöneticiler yaptıkları tazminat ödemelerine rağmen bu ödemeleri parti kasasından gerçekleştirmenin rahatlığı ile Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek hakkında daha fazla iftira, yalan ve karalama kampanyası yürütmeye hız kesmeden devam ediyor.

Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu
Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu

Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu

'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu
'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

'Rüşvet' tutuklusundan Özgür'e büyük kıyak! 800 bin liralık ev 13 milyon oldu

Hemşehrisinden Özgür Özel'e şok suçlama! "FETÖ'cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor"
Hemşehrisinden Özgür Özel’e şok suçlama! “FETÖ’cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor”

Hemşehrisinden Özgür Özel’e şok suçlama! “FETÖ’cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor”

BU ÍFTÌRACILARA HIRSIZLARA RÜṢVETCÌLERE DOKUNMAZ BU TAZMÌNAT

KÜÇÜK BÌR MEVLA. ÌṢBANKASI BU HAÌNLERÌN ELÌNDE OLDUĞU MÜDDETCE CHP.YE DOKUNMAZ MÌLLETÌN PARALARI KASALARINDA CEPLERÌNDE OLDUĞU MÜDDETCE BUNLARA KOYMAZ

Egeli

Parayı verince küfür etmek serbestmi
