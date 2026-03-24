Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi! ICDDA, devleşerek "IDA Türkiye" oldu!

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi! ICDDA, devleşerek "IDA Türkiye" oldu!

Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki küresel gücü, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nin (OSSA) hamlesiyle yeni bir boyuta taşınıyor. 2013 yılından bu yana başarıyla sürdürülen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri", artık "IDA Türkiye" markasıyla dünya devlerini Ankara’da ağırlamaya hazırlanıyor.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)", "IDA Türkiye" adıyla daha geniş kapsamlı bir şekilde sektörün küresel aktörlerini buluşturacak.

OSSA'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle 14-16 Ekim'de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikle sektörün küresel potansiyelinin uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerindeki en yeni gelişmeler sektör temsilcilerine sunulacak, karar vericilerden sektörün tüm paydaşlarına kadar geniş bir kitle bir araya gelecek.

 

- 10 yıllık tecrübe ve artan işbirliği hacmi

2013 yılında 22 ülkeden katılım ve 2 bin ikili iş görüşmesi (B2B) ile başlayan süreç, 2024 yılında 55 ülkeden katılım ve 8 bin B2B görüşmesine ulaşarak önemli bir gelişim gösterdi.

Geçmişte Airbus, Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Rolls-Royce, NATO ve CERN gibi küresel aktörlerin katıldığı seminer ve panellerle zenginleşen etkinlik, IDA Türkiye ile uluslararası düzeyde daha güçlü bir ağa dönüştürülecek.

 

- Küresel sektör temsilcileriyle doğrudan temas imkanı

Etkinlik, katılımcı firmalara uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etme fırsatı sunarken, ziyaretçilere de savunma ve havacılıkta geleceği şekillendiren teknolojileri yakından görme imkanı sağlayacak.

Katılımcılar, doğru paydaşlarla kurulan sağlam ilişkiler aracılığıyla fuar günlerinin dışında da uzun vadeli stratejik işbirlikleri ve kalıcı ortaklıklar geliştirme fırsatı elde edecek.

Savunma ve havacılık sektöründeki bu önemli dönüşümün ilk adımı olarak planlanan basın lansmanı, 26 Mart Perşembe günü OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

