CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı Birilerinin ucuzlatmak istediği alkol illeti hayattan kopardı! Üniversite öğrencisi Yaren’in yürek yakan hikâyesi HÜDA PAR’dan 'Ramazan Hoca' tepkisi: Kemalizm sopa olarak kullanılıyor Dikkatlerden kaçan konuyu gündeme taşıdı! "Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı" Siyonist McDonald’s, Türk ailesini hedef alıyor! Reklamlarla boykotun belini kırmak istiyorlar: ‘Hesaplı’ dedikleri menülerde Gazzeli çocukların kanı var ABD'li Demokrat Senatör herkesin bildiği gerçeği bir kez daha dünyaya ilan etti Yalancı Trump! 50 milyon dolarlık kumpas davasında gözler duruşmada Siyonist Mastercard'a büyük darbe! İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı MHP lideri Bahçeli’den flaş açıklamalar
İBB, 146 taksi plakasını sattı
İBB, 146 taksi plakasını sattı

İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 146'sını sattı. Yapılan ihalede 146 plaka, KDV hariç 6 milyon 300 bin lira ila 5 milyon 675 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin yedinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 146'sının satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye 172 kişi başvururken, 151 istekli kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 146 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

Demir, en düşük araç plaka bedelini 5 milyon 675 bin lira belirlediklerini ve bunun altındaki rakamlara satış yapmayacaklarını söyledi.

 

Yapılan ihalede 146 plaka, KDV hariç 6 milyon 300 bin lira ila 5 milyon 675 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler, yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB, 12 Haziran 2025’te başlattığı “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 6 etabında 443 plaka satarken, bugünkü ihalede satılan 146 plakayla birlikte toplam satılan plaka sayısı 589’a ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı
İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı

Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı

Son yağışlar yüzleri güldürdü! İşte İstanbul'da barajların son durumu
Son yağışlar yüzleri güldürdü! İşte İstanbul'da barajların son durumu

Yaşam

Son yağışlar yüzleri güldürdü! İşte İstanbul'da barajların son durumu

TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

Ekonomi

TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

YILMAZ DURMUŞ

Bu kadar yüksek bedellerle alınan taksi plakalara sahip, taksiler yıllarca götürü (Basit) usulde vergilendirildi, nihayet onlarda vergi şemsiyesi altına alınmış olması maliyenin büyük başarısıdır
