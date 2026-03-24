Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan tapu müdürü gözaltına alındı. Emniyete götürülen tapu müdürünün sorgusu sürüyor.
Adaleit Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.