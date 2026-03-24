Millet altına hücum etti! Kuyumcu dükkânına, 'vallahi billahi tillahi yok' yazısı astı

Millet altına hücum etti! Kuyumcu dükkânına, 'vallahi billahi tillahi yok' yazısı astı

Bursa’da altın fiyatlarındaki ani düşüşün ardından yaşanan yoğunluk üzerine kuyumcu Hüseyin Kılıç, dükkânının camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok', 'Hiç yok', 'Olsa vallahi satacağız' yazıları astı. Kılıç, “İnsanlara ‘Yok’ dediğimizde satmak istemediğimizi düşünüyorlardı’’ diye konuştu.

Tüm Türkiye altın almak için kuyumculara hücum yaptı. Haftaya yüzde 2,9’luk düşüşle başlayan altın fiyatları, tasarrufunu altın ile yapanları hareketlendirdi. Güne 6 bin 313 TL’den başlayan gram altının gün içerisinde 6 bin TL sınırının altına gerilemesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumculara akın etti. Taleplere yetişmekte zorlandığını ifade eden kuyumcu Hüseyin Kılıç, iş yerinin camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok', 'Hiç yok', 'Olsa vallahi satacağız' yazıları astı.

 

Müşterilerine satacak altının kalmadığını inandırmakta zorluk çektiğini söyleyen kuyumcu Kılıç, "Altında oluşan düşüşten sonra taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Talep çok oluyor fakat altın üretimi az şu an. Biz de vatandaşlara kendimizi inandırmakta zorlanıyoruz. Bu sebeple bir yazı astık. İnsanlara ‘Yok’ dediğimizde satmak istemediğimizi düşünüyorlardı” diye konuştu.

