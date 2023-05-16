Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Bahçeli geçici TBMM Başkanı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınına katıldı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanı olacağını da söyledi.

Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis başkanlığıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın ki, arada göreve geçici Meclis başkanı gelecek. Şu anda Devlet Bey ile bu süreci geçireceğiz. Bugün görüşme fırsatımız oldu. Hak onun. İnşallah bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in adeta devlet anlayışı içindeki sükunetiyle bu süreci atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Parlamento oluşmuş olacak, sonrasına da bakar yoluna koyarız.