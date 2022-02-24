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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Dünyanın gözü yarınki zirvede
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Dünyanın gözü yarınki zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmelerin ele alınacağı NATO Zirvesi'ne katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 22:09:00 - 2022-02-24 22:17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Dünyanın gözü yarınki zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00’de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

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