  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti

azminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1'er milyon TL'den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı'daki patlama ve Uludere'deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan'ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan'ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlamaları oldu.

‘Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra 17 davadan feragat etti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim
Spor

Rıdvan Dilmen: Kariyerimi de riske atarak şampiyon ilan edebilirim

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yarın kariyerini riske atarak Süper Lig'in şümpiyonunu açıklayabileceğini söyledi.
Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Ekonomi

Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücretteki zam oranı için kritik pazarlık, aralık ayındaki ilk toplantıyla başlayacak. Peki asgari ücretteki b..
Temel bey bu kervansarayı beğenirse Sivas'a hızlı trenle gidebilir!
Siyaset

Temel bey bu kervansarayı beğenirse Sivas'a hızlı trenle gidebilir!

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 850 yıl önce yaptırılan Alacahan Kervansarayı ziyaretçiye hasret kaldı. Sivaslılar şimdi, Çana..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay