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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı"

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27 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı"

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
  1. doğa

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