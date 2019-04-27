Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı"
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27 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırdı"
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