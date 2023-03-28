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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2023-03-28 23:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir’in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.

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