Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında merhum Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda, CHP içindeki hırsızlık, taciz ve tecavüz skandallarına da değindi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetemiz Yeni Akit'in merhum yazarı Abdurrahim Karakoç'un bir şiirini de okudu.

Erdoğan şunları söyledi:

Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim. CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar.

Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten çiftçi yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir.

Karakoç'un dediği gibi, Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz. Evet, hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz.