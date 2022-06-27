Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuştu! Asgari ücrete zam açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Efes-2022 Tatbikatı'nda ordumuzun gücünü bir kez daha gördük. Bu tatbikat dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmişti.

Gerek terörle mücadelede gerek bölgesel krizler konusunda tehdidi yerinde yok etme konusunda başarıyla hareket ediyoruz. İnsani hassasiyet üzerine inşa edilmiş ilkeli duruşumuzu gösteriyoruz.

Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmayacağını belirtmek istiyorum.

Suriye'de harekat sinyali

Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kendi, istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız, krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi... Yeni harekatlara başlayacağız.

Suriye sınırında oluşturduğumuz güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlamak için hazırlıklarımız bitince yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz.

Türkiye'nin enerji konusundaki önemli adımının bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli çalışmalarımızın ürünü olacaktır.

Marmaris'teki orman yangını

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç vs. yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına gireceğiz. Burada aynı çalışmayı yaparak inşaallah yine yeşilimize kavuşacağız.

Millete hizmet ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi... Bu zavallılarla ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Gereği neyse onu yapıyoruz. Bütün itfaiyeciler, STK'larla faaliyet yürüterek toplam 60 hava aracı 613 arazöz ve suikmal aracı, 203 iş makinesi 5 bin 700'e yakın personel 2 bin 100'ün üzerinde gönüllü kişilerden oluşan bir ekiple yangına müdahale edilmiştir Bay Kemal...

Yanan alanlar yeşillendirilecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi sende... Acaba ne yaptınız? Biz burası CHP Belediyesi demedik. Atılması gereken adımları attık.

NATO Zirvesi

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler.

Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz."

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.

"Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunacağız"

Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İnşallah önümüzdeki aylarda enerji konusunda milletimizin huzuruna yeni müjdelerle gelmeyi umut ediyoruz. Madenleri bulacağız, çıkaracağız ve insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Ülkemize diz çöktüremediler. Türkiye Ekonomi Programını sürdürmeye devam edeceğiz. Büyüme kesintisiz devam ediyor.

Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma Sanayimiz katlanarak gelişiyor.

Bir kısım mandacı siyasetçi ve iktisatçının Türkiye'nin üzerine beton dökmeye çalışmasını esefle takip ediyoruz. Aslında tespitlerini değil temennilerini dile getiriyorlar. Biz kendimiz asla kötüyle mükayese etmiyoruz. Bizim vazidemiz milletimize en iyisini vermektir.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

Başkan Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı

Bizim hükümete geldiğimiz 2022 yılında toplanan her 100 liranın 86'sı faize gidiyordu. Bugün toplanan 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hakikat budur.

Buradan TBMM'ye çağrıda bulunmak istiyorum; Ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.

Bayram tatili açıklaması

Bayram tatili 9 gün olacak