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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:37:00 - 2023-04-29 18:16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

İzmir'de tarihi bir kalabalığın karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar iddiasına tepki gösteren Erdoğan, "Bay Bay Kemal bıktık senin şu yalanlarından, bulduysan getir. Nereye diyorsan oraya ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldığı parayı getirecekmiş." dedi.

İzmir'de tarihi bir kalabalığın karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Büyük İzmir Mitingi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla görüşmeler yapmadık. Bay Bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasa... 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Öyleyse kalan 2 haftada durmak yok yola devam mı? Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.

TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor

Biz İzmir'e ne gerekiyorsa yaptık. Sen İzmir'i çöpten, çukurdan kurtaramadın Bay Bay Kemal.
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Dün Hasan Tahsin'in tabancayla yürüttüğü mücadele, bugün Kızılelma, TCG Anadolu, Altay'la, Atak'la devam ediyor. Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Dedik ki finali burada yapalım.

Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Bugün de 9'lu masa olarak arz-ı endam eyledi. Bu masadan ne çıkar? Bay Bay Kemal bulduğu herkese Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hediye ediyor. Böyle devlet yönetilir mi? Bu millet bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek.

'300 milyar dolar buldum' diye Kılıçdaroğlu'na tepki

Biri tefecilerden '300 milyar dolar buldum getireceğim' diyor. Bay Bay Kemal bıktık artık bu yalanlardan. Bulduysan bu parayı al getir. Sen getirdin de neden getirdin mi diyoruz?

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