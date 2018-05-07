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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan korkuyorlar

Her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını kurmak zorundayız. Tabii bu beş ülkenin hoşuna gitmediği gibi diğer devletler de bunlardan korkuyor. Ama bizim kimseden korkumuz yok. Biz Yaradan'a ve milletimize bağlıyız.Son nefesimize kadar bunu savunacağız. ' dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan korkuyorlar



Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları; 

Filistin ve Kudüs sadece bir milletin davası değildir. Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. İsrail'den iki dünyada da davacı olacağız. Biz bunları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Bunlarda ne insani ne vicdani bir cibilliyet yok.

Bu yüzden tüm mazlumların dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Dünya ikinci dünya savaşının şartlarında yaşanmıyor.

Yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını kurmak zorundayız. Tabii bu beş ülkenin hoşuna gitmediği gibi diğer devletler de bunlardan korkuyor. Ama bizim kimseden korkumuz yok. Biz Yaradan'a ve milletimize bağlıyız. Son nefesimize kadar bunu savunacağız.

Filistin davası kadınların da omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır.

Kulaklarını Filistinli kadın ve çocukların çığlığına kapatmış olanlar kendilerini daha güvenli bir dünyada hissediyorsa ortada çok daha vahim bir durum var.

Filistinli mazlumların sayısı arttıkça bizde yalnız olmadığımızı anlıyoruz.

İslam barış dinidir. Ama şimdi bakıyoruz da barış dinine mensup olanlar birbirini yiyor. Bugün birileri tercihini kötülükten yana kullanıyor. Bize düşen daima hakkın ve haklının yanında yer almaktır.

Fransızlar Cezayir'de milyonlarca Müslüman'ı öldürdüler. Kimsenin sesi çıktı mı?

Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda birinci sıradayız. İşte bu bizim farkımızdır.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:40
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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