Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün TRT Özel Canlı Yayında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri bugün saat 21.00’de TRT ortak yayınında değerlendirecek.
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin ne durumda olduğu, ekonominin salgından ne kadar etkilendiği, Türkiye’nin Libya’daki dengeleri nasıl değiştirdiği ve gündeme dair merak edilenlerin konuşulacağı Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bugün saat 21.00’de TRT 1, TRT Haber, TRT Radyo 1 ve Radyo Haber’de yayınlanacak.
TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu merak edilenleri soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Özel Yayını bugün saat 21.00’de TRT’de.