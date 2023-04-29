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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün orada olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün orada olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-29 08:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün orada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEKNOFEST'e katılacak. Erdoğan'ın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda olacağı, ziyaret ve vatandaşlara hitabı sonrasında 15.00'teki İzmir mitingi için festivalden ayrılacağı ifade edildi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Yorumlar

Haribo

Maşallah,herkes merak etmiyordu ama olsun demek ki teknofest artık miting alanı yazık oldu,halk nezdinde bayraktar siyaset üstüydü.

Zafer

Ego ve ihtiraslari akp liderimi bitirdi. Biz de bittik
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