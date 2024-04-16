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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iftirayı atanları asla unutmayacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iftirayı atanları asla unutmayacağız

Yeniakit Publisher
2024-04-16 19:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iftirayı atanları asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından jet yakıtı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, bazı siyasi liderlerin dile getirdiği ve sosyal medyada yer alan jet yakıtı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye, bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk 9'uncu iyilik gemisiyle birlikte Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.

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