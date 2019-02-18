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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle kazanan millet, kaybeden fırsatçılar oldu" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Bu hamlemizle kazanan millet, kaybeden fırsatçılar oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle kazanan millet, kaybeden fırsatçılar oldu" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Bu hamlemizle kazanan millet, kaybeden fırsatçılar oldu.Kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış olan Bay Kemal gibi siyaset simsarları oldu” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’da partisinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting öncesinde Isparta belediye başkan adayları tanıtıldı. Isparta’ya 5 ay önce geldiğini ve 788 milyon değerinde olan 41 eserin açılışını yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Isparta’da birinci parti olduğunu hatırlattı. Bugün de benzer bir mücadele içinde olduklarının altını çizen Erdoğan, “Vatandaşlarımızın canına kastedenlere karşı verdiğimizi mücadeleyle, lokmasına kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele aynıdır. Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle, çoluk çocuğunun rızkına kastedilmesi arasında bir fark yoktur. Ispartalı çiftçi kardeşimin kilosunu 1 liradan meyveyi, bu benim kanıma dokunuyor. Ankara’daki, İstanbul’daki vatandaşım 10-15 liraya evine götürüyorsa, burada fırsatçılık var demektir, ihanet var demektir. Kimse kusura bakmasın. Bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur” dedi.


Isparta’da şuan elde 400 bin ton elma olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunu halledeceğiz, başka çaremiz yok. Bunu zaten benim milletim eritir. Elma şifadır. Golden mi, starking mi? Bunun adı insanımızın rızkını alavere dalavere ile hiç etmektir. Devletin görevi de ne olursa olsun bunu engellemektir. Son haftalarda gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlar karşısında bunu yaptık. Hemen harekete geçerek gereken adımları attık. Market ve pazardaki etiketler yarı yarıya düştü. Bu hamlemizlekazanan millet, kaybeden fırsatçılar oldu. Kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış olan Bay Kemal gibi siyaset simsarları oldu. Bu kararlılık herkes tarafından görüldü. Tanzim satışı bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz. Şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fiyat artışı tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız. Ne üretici, ne tüccar ne de vatandaşımızın zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
  1. doğa

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