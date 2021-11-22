Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

Sözlerime Cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık.

Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"Bugüne kadar tüm ülkelerde geçerli tek enflasyonla mücadele örneği görülmemiştir"

Milletimizin hak ve özgürlükleri ile refahı konusunda yaşanan hiçbir gelişme kolay olmamıştır. Çok partili siyasi hayata geçişimizden sonra milli iradenin üstünlüğünü tanımak yerine tek parti faşizmini destekleyen her zaman olmuştur. Milletimize ağır maliyetler yükleyen bu sistemin ekonomik zorlukları da vardır. Son 19 yıldaki güçlü siyasi idare, bu mücadeleyi verebilecek dirayete azme kavuştuk. Öncelikle sorunun adını doğru koymamız gerekir. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan artışlar istihdamı yatırımı etkilemez. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani fiyat artışıdır. Bugüne kadar tüm ülkelerde geçerli tek enflasyonla mücadele örneği görülmemiştir. Cari açığı olup da enflasyon yaşamayan ABD gibi ülkelerin sorun yaşamamasının nedeni paralarının rezerv olmasıdır. Geçmişte 1929, 2008 büyük krizlerini yaşayan küresel ekonomi yeni sınamalar karşısında ciddi bocalama içindedir.

Gelişmiş ülkelerin parasal genişleme, küresel ekonominin işleyişini daha da bozdu. Araştırmalar, ABD'deki şirketlerin aldıkları kredilerin bırakın parasını faizlerini bile ödeyemeyeceklerini gösteriyor. Dünya borsalarındaki şişkinlik, basılan fazla paranın gidecek yer bulamamasından kaynaklanıyor.

"Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır"

Gelişmiş ülkelerin parasal genişleme, küresel ekonominin işleyişini daha da bozdu. Araştırmalar, ABD'deki şirketlerin aldıkları kredilerin bırakın parasını faizlerini bile ödeyemeyeceklerini gösteriyor. Dünya borsalarındaki şişkinlik, basılan fazla paranın gidecek yer bulamamasından kaynaklanıyor. Üretici fiyatları, enflasyonu, Çin'de %13,5, AB ortalaması %16,2'yi gördü. ABD'nin bir yandan aylık 15 milyarlık parasal daralma açıklarken diğer yandan 1,5 trilyonluk yatırıma izin vermesinin nedeni de işte bu durumdur. Çin'in de ciddi bir finansal genişleme politikasıyla parasını düşük tutmayı amaçlıyor.

Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, büyümeden vazgeçecektik, ya da kendi imkanlarımıza göre yolumuza devam ederek tarihi mücadeleyi yapacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik. Geçmişten beri her alanda olduğu gibi finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak önümüze gelen fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz.

"Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız"

Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız.

Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Bu politikayı bir anda hayata geçirmiş değiliz.

İşsizlik sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi uygulamalarla uzun vadeli yatırımlar getirdik. Kur üzerindne kumar oynanmasını engelledik. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi döviz varlığı vardır. Kaydadeğer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.

Dünyanın bizden örnek aldığı yap, işlet, devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerde kamu finansmanına yük getirmiyoruz. Savunma Sanayiimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor.

"Milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor"

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere bağlıdır. Yeni küresel sistem arayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü alt yapı böyle bir mücadele için bize uygun bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermememiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatında olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.

Ulaştırma başta olmak üzere inşası süren büyük alt yapı projelerimizi milletimizin hizmetine sunmak için yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Sadece son dönemde ülkemize kazandırdığımız kültür sanat yatırımlarımız tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek abide eserlerdir.

Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.

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