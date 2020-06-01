Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyarmıştı

Siyahi George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesi sonrası ABD karıştı. Yangın yerine dönen ABD'de Başkan Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu.

Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan ANTIFA, ABD tarafından Suriye'de kullanılmış, eğitilmiş ve silahlandırılmıştı.

Türkiye'nin uyarılarını dinlemeyen Trump, ANTIFA'yı başına bela etti.

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarpıcı sözleri gündeme geldi.

Erdoğan, bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün, emin olunuz; sadece nefretlerini ve sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir."