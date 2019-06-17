Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi’nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir."

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