  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İzmir aşkımız fark atıyor!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İzmir aşkımız fark atıyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-30 14:37:00 - 2023-04-30 14:42:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzbinlerce vatandaşın katıldığı İzmir mitingine ait görüntüleri paylaştığı mesajında, "Bizim İzmir aşkımız fark atıyor." dedi.

AK Parti'nin İzmir mitingine yüzbinlerce vatandaş katıldı.

İzmirlilerin ilgisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

İzmir mitingine ait karelerin yer aldığı videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İzmir aşkımız fark atıyor." dedi.

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!
Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Gündem

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba
Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba

Siyaset

Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba

İyi bak bay bay Kemal! İzmir’de Photoshop yok
İyi bak bay bay Kemal! İzmir’de Photoshop yok

Gündem

İyi bak bay bay Kemal! İzmir’de Photoshop yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23