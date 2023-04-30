Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim İzmir aşkımız fark atıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzbinlerce vatandaşın katıldığı İzmir mitingine ait görüntüleri paylaştığı mesajında, "Bizim İzmir aşkımız fark atıyor." dedi.
AK Parti'nin İzmir mitingine yüzbinlerce vatandaş katıldı.
İzmirlilerin ilgisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
İzmir mitingine ait karelerin yer aldığı videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İzmir aşkımız fark atıyor." dedi.