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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gibi başka bir ülke yok 1 numarayız

Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşlılara ve engellilere evde bakımın teşvik edildiğini belirterek 'Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir numarayız.' dedi.

23 Kasım 2018 Cuma 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gibi başka bir ülke yok 1 numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesin'de konuştu.  Yaşlılara ve engellilere evde bakımın teşvik edildiğini belirten Erdoğan 'Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir numarayız.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kadın ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Aile, kadın ve erkeğin ortaklığında devam eden hayati bir meseledir. Öyle sanıldığı gibi geçim işlerinin erkeğe ev işlerinin kadınlara yüklenmesi söz konusu değildir. Aile toplumunun güçlü olmadığı bir ülkenin geleceği kadın için de, erkek için de karanlıktır.

Fıtratın gereği tüm yaratılanlara aynı bakmaktır

Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözü bizim her alanda rehberimizdir. Kadınları ve erkekleri belli yükümlülükler içinde tutma anlayışı sonradan ortaya çıkmıştır. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği, tüm yaratılanlara aynı bakmaktır. Köklerimizde de cinsiyet ayrımı yoktur. Konuşmama dikkat ederseniz, hanımefendiler, beyefendiler diye başladım. Bizde efendi kavramı hem unvan hem isimdir. Mecazi anlamı da ağır başlı demektir. Bu kavram çok güzel göndermelere sahiptir.

Bizim tarihimizde hamdolsun acı kırılmalar bulamazsınız

Kadın hakları, çocuk hakları hatta hayvan hakları tartışmalarının arkasında yaşanmış çok fazla ihlaller, yanlışlar vardır. Bizim tarihimizde hamdolsun acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da, kültürümüz de buna izin vermez. Eksiklerimiz varsa konuşmamız doğaldır. Bunu yaparken hareket noktamız, kendi tarihimiz, kendi kültürümüz değil de batı dünyası olursa doğru yere varamayız.

Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların...

Dün kadını meta anlayışı olarak kullananların, bugün eşitlik adı altında meta olarak kullanması bizim için şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin son 200 yılında kadın hakları meselesinde de savrulmalar yaşadık. Asırlar boyunca insanların ayaklarına, boyunlarına zincir vurarak satanların kodları bize ait değildir. Cenneti annelerin ayaklarının altına seren, kadınlara sultan yakıştırması yapan bir milletin böyle bir referansı olamaz. Biz yanlışlarımızı kendi içimizde tartışarak doğru bulacağız. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin yaptıklarının doğru bulunmamasının arkasında hareket noktası yatar.

Siyasette kadınlara yer açmaktan şeref duydum

Dezavantajlı kesimin bir yerlere gelebilmesi için çok emek harcadık. Siyasetin her alanında kadınlarımıza yer açmaktan, onlarla yürümekten şahsım adına hep şeref duydum. İlk Beyoğlu'ndaki seçim kampanyamızdan bu yana kadınlarımızın neler yapabileceğini gördük. Meclis'in yüzde 17,5'ini kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yeterli değildir.

Biz bir numarayız

Kadınlara sadece iş hayatında adalet sağlamakla kalmadık. Kadına şiddetin her türlüsünü en ağır şekilde cezalandırma yoluna gittik. Dul kalan kadınlarımızı özellikle gözettik. Hiçbir kadınımızın korunaksız kalmaması için önlemlerimizi aldık. Okullaşmada cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık. Ailenin korunması için de çok önemli adımlar attık. Aile sosyal destek programları, aile öğretim programlarını hayata geçirdik. Gençlerimize çeyiz desteği ile yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın ve engellilerimizin evde bakımını teşvik ederek hayatlarını daha huzur içinde geçirmelerini sağlıyoruz. Araştırın, bakın; bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke daha yok. Biz bir numarayız.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Uğur KartalUğur Kartal41 dk önce
    İşçi ölümlerin de 1. sıradayız.En yüksek faiz ödemede 1. sıradayız.Kadın cinayetlerinde 1. sıradayız.Enflasyonda ilk 3 deyiz.Okumaya ayrılan zaman 1 dk sondan 1. sıradayız.Eğitim kalitesi oecd ülkeleri arasında sondan 2. yizPisa eğitim seviyesi testinde okudğunu anlayamayanlar liginde 1 .sıradayız.Adalet sistemi kalitesin de Afrika ülkeleri ile aynı liğdeyiz.Lisans üretmede son sıralardayızBilimsel Makale üretiminde İran ın bile gerisindeyiz.Kişi başına düşen tatlı su miktarında 1300 lt ile 1000 lt susuzluk sınırındayız(4500 lt den düştük)Liste uzayıp gidiyor...
  •  BAŞKAN  BAŞKAN 51 dk önce
    ... hergün haberleri açtığımızda,haberlerin yüzde 70 tecavüz,adam kaçırma,dolandırıcılık,uyuşturucu vs gibi olaylar olduğunu görüyoruz.artık hayat pahalılığına bişey demiyoruz.neyse.
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