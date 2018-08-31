Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi kimse sindiremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de halka hitap etti. Konuşmasında ABD'ye sert mesaj gönderen Erdoğan, 'Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;



Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız. Cuma'yı Zağnos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çantay'ların şehri. Gönenmli Mehmet Efendi'nin şehri. Bu şehirde Zağnos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya etmiştir.

Zağnos Mehmet Paşa Camii'nin başka bir özelliği var. Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Mehmet Akif Ersoy burada hutbe irad etti.

Ben karşımda istikal ve istikbal mücadelemizin insanlarını görüyorum. Bu kardeşinize verdiğiniz yüzde 50'den fazla destek için teşekkür ediyorum. Mart seçimlerinde daha güçlü olarak yürümeye varız değil mi? Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindiremez.

Benim sizden bir ricam var: Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye fesada yer vermeyin. Birbirinizi Allah için sevin.





Batı'nın ekonomik tehdidi bize sindiremez. Siz de dik durun. Biz size güveniyoruz. Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi derece kuruluşları sahtekar ve düzenbazları bırakın, dinlemeyin.