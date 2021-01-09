Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik

Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün uzaya fırlattığımız uyduyu da kritik zamanda projelendirdik. Hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.

Rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör iltisaklı kişilerin en ön safta aldığı eylemlerde hak arayışının uzaktan yakından ilgisi yoktur. Darbe çağrısı yaparken gördük. Esnafın mallarını yağmalarken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyon izlerken gördük. Ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların yanında gördük. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Bırakın hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine rağmen bu günlere gelmiştir. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam.

Yıllarca terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer gelişmelere şahit olduk. Şayet özeleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı göstermeyi sürdürürse dünya yol ayrımına gelmiş demektir.

Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu şekilde şekillenmesini ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere içinde yer aldığımız platformlarda bu görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. İnsanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza inanıyoruz.

Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, saldıranları hamdolsun bugüne kadar hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 senesinde bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinde devam ederek bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır.

Köprü ve bağlantı yolları ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Devegeçidi Köprüsü

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.