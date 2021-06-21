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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile mutabık kaldık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile mutabık kaldık

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiç bir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 20:20:00 - 2021-06-21 20:26:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından merakla beklenen açıklamalarını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündemdeki konular hem de NATO zirvesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

"Biden ile mutabık kaldık"

ABD Başkanı Joe Biden'la NATO zirvesinde yaptığı görüşmenin, ikili ilişkiler anlamında olumlu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselemizin bulunmadığı konusunda Biden ile mutabık kaldık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'le görüşmesinden verdiği detaylar şu şekilde:

3 Haziran'da Litvanya Cumhurbaşkanı sayın Naseday, Letonya Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı sayın Orban'la, Fransa Cumhurbaşkanı sayın Macron'la, Birleşik Krallık Başbakanı sayın Johnson'la, sayın şansölye Merkel'le, sayın Miçotakis ve son olarak ABD Başkanı sayın Biden'la bir araya geldik.

Pek çok ülke lideriyle kısa süreli sohbet etme imkanı bulduk. Bugüne kadar çeşitli gerilimler yaşadığımız kimi isimler başta olmak üzere biraraya geldiğimiz liderlerle işbirliği alanları üzerinden gidilerek geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Sayın Macron, sayın Miçotakis ve sayın Biden'la doğrudan temaslarımızı sıklaştırma kararı aldık.

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