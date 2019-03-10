0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de

Hatay’ın Belen ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakının pazara kadar değil mezara kadar süreceğiniz belirterek, partililere ’bölünmeyin’ çağrısında bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de

Hatay’ın Belen ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakının pazara kadar değil mezara kadar süreceğiniz belirterek, partililere ’bölünmeyin’ çağrısında bulundu.


Terör örgütlerine, teröristlere ülkeyi böldürtmeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:


“Bayrağımızı indiremeyecekler bunlar bayrak, ezan düşmanı, bunlar vatan düşmanı onun için seçime 21 gün kaldı çok çalışacağız kapı kapı dolaşacağız, 31 martta bu zaferi hep beraber kutlayacağız. Yola çıkarken cumhur ittifakı dedik karşımızdakiler zillet ittifakı, illet ittifakı biz cumhur ittifakını 15 temmuzda kurduk. 7 ağustosta taçlandırdık. Yenikapı ruhu çıktı, Yenikapı ruhuyla yola çıktık ve Rabbim bizlere pazara kadar değil mezara kadar bu ittifakı devam ettirmeyi nasip etsin. İttifaka sahip çıkalım, sandıklara gitmeyenleri muhakkak sandıklara taşıyalım. Bu demokrasi mücadelesinden galip çıkacağız. İnşallah 31 mart akşamında ben beleni de takip edeceğim. Sizden bir ricam var, MHP kardeşlerim kendi içinizde sakın bölünmeyeceksiniz. Ak partili kardeşlerim kendi içinizde yine sakın bölünmeyeceksiniz. Bir, beraber olacaksınız. Çünkü cumhur olmak budur. Bunu yerine getireceğiz.”


31 Mart’ın kendilerine yeni bir dinamizm ve ruh kazandıracağını kaydeden Erdoğan, “Bu yeni dinamizmle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Cumhur ittifakı sadece belediyede değil parlamentodaki dinamizm yerel yönetimlere de sirayet edecektir. Yerel yönetimlerden alacağımız güçle ülkeyi yöneteceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ankara Sevdalıları" buluşması
    1. "Ankara Sevdalıları" buluşması
    2. Orta kulak iltihabının tedavisi nedir?
    3. Motosiklet yarışı faciayla sonlandı
    4. Çanakkale Zafer Kupası Atlama..
    5. Judoda Kayra Sayit'ten altın madalya
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de
    7. Bomba anket: Dünyanın en çok sevilen..
    8. Bakan müjdeyi verdi: 2020'ye kadar..
    9. "Cumhur İttifakı'nı başkaları gibi..
    10. Şenol Güneş patladı: Konuşursam kimse..
    11. İbrahim Üzülmez: "Milli aradan sonra..
    12. Sürgündeki Katalan lider Puigdemont AP..
    13. İran'dan Irak'a "vizelerin..
    14. Katil Esed sessizliğini bozdu: Savaş..
    15. Şiar Dergisi, CNR Fuarı’nda yerini aldı
    16. Sait Karafırtınalar: "Hangimiz ligin..
    17. Anadolu Yıldızlar Ligi Salon Hokeyi..
    18. Vali Çağatay, şehit korucunun mevlit..
    19. Karslılar Derneği Şahin’i ve Oruç’u..
    20. Uğur Dündar'ın 'FETÖ' şüphesi! Neden..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru