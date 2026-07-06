Cumhurbaşkanı Erdoğan Başpehlivan Erkan Taş'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kazanan Erkan Taş’ı tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırkpınar’da zafere ulaşan Erkan Taş için kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş'ı kutladı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenabıallah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.