Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık verse kabul eder mi? Akşener cevapladı

Katıldığı bir yayında sosyal medyadan gelen soru ve yorumlara cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kullanıcının, "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'ye bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" sözlerine, "Yorum yok" şeklinde yanıt verdi. Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısı ile gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

"Yorum yok"

Programda, bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'e, bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" sözleri Akşener'e soruldu. Yanıt vermekten kaçınan Akşener, "Yorum yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e çağrı yaparak İYİ Parti'ye "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" demişti. Erdoğan'ın bu çağrısına yanıt veren Akşener ise ''Biz bugüne kadar sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü kumar masasında, hiç olmadık bundan sonra da olmayız.'' ifadelerini kullandı.