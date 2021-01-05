Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi neden evinde ziyaret edecek?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek olması Cumhur İttifakı’nın en kadar güçlü bir bağla yoluna devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesini, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in evine 'kahvaltıya gitmek isterim’ çıkışına bir gönderme yapıldığı da söylenmekte.